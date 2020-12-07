Премьер Беларуси назвал ключевую задачу правительства

В целом, уточнил он, пакет документов на следующий год был одобрен на совещании. Большинство спорных вопросов, по его словам, были сняты на предыдущих стадиях обсуждения, в том числе с республиканскими органами государственного управления и региональными руководителями. В ближайшее время совместно с комитетом госконтроля и администрацией президента документы будут скорректированы с учетом высказанных на совещании замечаний, а затем внесены на утверждение главе государства.

Доминантой плана на будущий год Роман Головченко назвал его социальный характер. "Это очень важно в непростую турбулентную эпоху, которая затронула в целом весь мир. Мы наблюдали ряд шоков для экономики в этом году, и пока нет уверенности, что в следующем году ситуация в мировой экономике значительно улучшится", - прогнозирует премьер.

Что касается инфляции, добавил он, то ее уровень на будущий год в стране установлен в размере не более пяти процентов. Темп роста ВВП - 101,8%, и Головченко считает этот показатель достаточно напряженным на фоне прогнозируемого весьма незначительного (до 1%) снижения ВВП по итогам этого года.

Он даже допускает, что определенная турбулентность на рынках будет присутствовать, и кризис спроса будет продолжаться. Поэтому ключевая задача белорусского правительства, по его словам, состоит в том, чтобы не только не допустить падения жизненного уровня, но и увеличить реальные доходы населения.

А для этого, пояснил глава кабинета министров, предстоит жестко "контролировать цены, но делать это исключительно экономическими методами. Будем создавать программы, которые позволят сделать отечественные товары более привлекательными с точки зрения их приобретения".

В качестве примера он рассказал, что предлагается рассмотреть возможность кредитования приобретения не только товаров, но и услуг, в частности отдыха и лечения в отечественных санаториях. По аналогии с тем, как была реализована программа кредитования покупки автомобилей Geely производства "БЕЛДЖИ".