Президент ФНЛ Игорь Ефремов покинул свой пост

Президент Футбольной национальной лиги (второй по рангу дивизион российского чемпионата) Игорь Ефремов покидает свой пост.

Как сообщают отечественные СМИ, об этом Ефремов объявил на общем собрании клубов лиги в Москве. В качестве причин отставки функционер назвал проблемы личного характера.

Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Он также является председателем федерации футбола Московской области. В 2009-2010 годах был генеральным директором "Сатурна".

Напомним: в прошлом сезоне в связи с пандемией коронавируса сезон в ФНЛ доигран не был, а путевки в Премьер-лигу получили команды, занимавшие лидирующие позиции на момент приостановки первенства. С таким решением были не согласны клубы, также находившиеся в числе фаворитов соревнований и незначительно уступавшие соперникам.