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07.12.2020 19:14
Рубрика: Спорт

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Президент ФНЛ Игорь Ефремов покинул свой пост
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8330)
Президент Футбольной национальной лиги (второй по рангу дивизион российского чемпионата) Игорь Ефремов покидает свой пост.

Как сообщают отечественные СМИ, об этом Ефремов объявил на общем собрании клубов лиги в Москве. В качестве причин отставки функционер назвал проблемы личного характера.

Сборная России по футболу опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Он также является председателем федерации футбола Московской области. В 2009-2010 годах был генеральным директором "Сатурна".

Напомним: в прошлом сезоне в связи с пандемией коронавируса сезон в ФНЛ доигран не был, а путевки в Премьер-лигу получили команды, занимавшие лидирующие позиции на момент приостановки первенства. С таким решением были не согласны клубы, также находившиеся в числе фаворитов соревнований и незначительно уступавшие соперникам.

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