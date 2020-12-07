Президентом РГО переизбран Сергей Шойгу

Действующий президент Русского географического общества Сергей Шойгу переизбран на следующий срок.

В голосовании приняли участие 211 делегатов съезда РГО. По уставу общества для переизбрания кандидат должен набрать не менее 2/3 голосов. Все 211 голосов делегатов отданы за Сергея Шойгу.

"Тысячи экспедиций, масштабные проекты, в которых принимают участие миллионы человек - результат работы энтузиастов, людей увлеченных своим делом, географической наукой, творчеством, идеей изучения своей страны, - заявил Шойгу. - А мы в Русском географическом обществе лишь стараемся дать таким людям возможность осуществить свои планы и мечты. Уверен, что в ближайшие годы мы вместе с вами сможем добиться большего".

Делегаты представляли 23700 человек - столько сегодня в РГО членов. Нумерацию ведут от 1-го официального съезда в 1947 году в Ленинграде (которому предшествовал Всесоюзный географический съезд в 1933 году).

Сама же история РГО имеет более глубокие исторические корни. Ее прообразом был кружок статистиков и путешественников, который собирался в 1843 -1844 годах в Петербурге каждую субботу дома у академиков, чьи имена, к сожалению, сегодня не на слуху. Но это были великие ученые своей эпохи: Петр Кеппен, Николай Надеждин и Карл Бэр.

К 1845 году идея что называется "созрела". Была заминка с названием, общество географов упорно хотели назвать "географо-статистическим" или даже просто "статистическим". Все решил император. Летом 1845-го ему предоставили доклад. Николай I убрал из наименования упоминания о статистике (как пишут историки, государь с некоторой настороженностью относился к этой науке). Таким образом, 175 лет назад и было учреждено Русское Географическое общество. Произошло это 6 (18) августа в Санкт-Петербурге. 7 октября 1845 года в большом конференц-зале Академии наук состоялось первое общее собрание Русского географического общества.

Первым председателем стал великий князь Константин Николаевич, второй сын Николая I и Александры Федоровны. В ту пору - еще очень молодой человек (родился в сентябре 1827 года, то есть РГО возглавил 17-летний юноша). Но, несмотря на возраст, князь слыл страстным путешественником. В дальнейшем князь немало сделал для развития и популяризации географии, научного познания ресурсов страны, систематизации и обработки материалов многочисленных экспедиций.

Интересно, что медаль в честь Константина вручается по сей день, хотя с 1924 по 1929 из ее названия убрали имя члена царской династии. Медаль именовалась просто: "Высшая награда общества". Ее считают наиболее ценной наградой Русского географического общества. За последние 10 лет Константиновской медалью наградили пять человек: Николая Дроздова, Владимира Котлякова, Георгия Лаппо, Юрия Симонова и Алишера Усманова.

Прошедший съезд - XVI по счету. В разные годы съезды проходили в Ленинграде (Санкт-Петербурге), Москве, Киеве, Тбилиси, Фрунзе, Казани, Архангельске, Кронштадте. В СССР съезды обычно проходили раз в пять лет (тогда было привычно измерять все пятилетками), сегодня - раз в шесть лет.

Нынешний впервые проходил в онлайн-формате. Причина на поверхности: из-за сложной эпидемиологической ситуации.

На съезде были избраны Управляющий совет, Ученый совет и Ревизионная комиссия. В состав Управляющего совета РГО вошли 12 человек. В том числе: заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Юрий Воробьев, научный руководитель Института географии РАН академик Владимир Котляков, заместитель руководителя Администрации президента РФ - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.