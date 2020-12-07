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07.12.2020 17:23
Рубрика: Спорт

Неймар, твой выход

"ПСЖ" поборется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов с "МЮ" и "Лейпцигом"
Текст: Артур Нанян
Во вторник станут известны очередные участники плей-офф Лиги чемпионов. Ожесточенная борьба за выход из группы развернулась в квартете H, где сразу три команды претендуют на участие в 1/8 финала.
В предыдущем матче в Лиге чемпионов Неймар принес "ПСЖ" победу", забив два мяча в ворота "МЮ". Фото: EPA В предыдущем матче в Лиге чемпионов Неймар принес "ПСЖ" победу", забив два мяча в ворота "МЮ". Фото: EPA
В предыдущем матче в Лиге чемпионов Неймар принес "ПСЖ" победу", забив два мяча в ворота "МЮ". Фото: EPA

Перед последним туром у "ПСЖ", "МЮ" и "Лейпцига" по девять очков. В наиболее выгодной ситуации парижане, которые во вторник вечером принимают потерявший досрочно шансы даже на третье место "Истанбул Башакшехир". В случае победы французский клуб вне зависимости от результата в параллельной встрече выйдет в плей-офф. В случае, если оба поединка завершатся вничью, то впереди по дополнительным показателям будут парижане и "манкунианцы".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Надо отметить, что шансы у "ПСЖ" очень хорошие. Неймар и компания прибавили в последнее время. Одно из тому свидетельств - недавний матч в Англии, где парижане уверенно обыграли "МЮ" (3:1), а сам бразилец оформил дубль. "Я пришел сюда не для того, чтобы выступать в Лиге Европы", - сказал Неймар.

Безусловно, "ПСЖ" является фаворитом сегодняшнего противостояния. Однако главный тренер команды Томас Тухель перед игрой призвал своих футболистов отнестись к ней с максимальной серьезностью.

- Нельзя быть наполовину беременной. Точно так же нельзя наполовину выйти в плей-офф. В матче с "МЮ" мы сделали большой шаг, но я не позволю считать ребятам, что "ПСЖ" уже участник плей-офф, - подчеркнул Тухель.

В отличие от парижской встречи в противостоянии "Лейпцига" и "МЮ" сложно определить фаворита. Немецкая команда неплохо стартовала в Бундеслиге, отставая от лидера "Баварии" всего на два очка. К слову, на выходных "быки" едва не обыграли мюнхенцев на выезде, но пропустили в концовке и набрали один балл (3:3).

Что касается английского клуба, то "красные дьяволы" стабильностью в новом сезоне не блещут. Тем не менее команда Уле Гуннара Сульшера идет в верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги и борется за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов парижане, "красные дьяволы" и "Лейпциг" набрали по девять очков

Что интересно - в прошлую субботу "МЮ" установил рекорд английского первенства по волевым очкам, победив на выезде лондонский "Вест Хэм" (3:1). "Красные дьяволы" заработали 385 очков в играх, по ходу которых они уступали в счете.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Любопытный матч состоится на великом стадионе "Камп Ноу", где "Барселона" примет "Ювентус". С турнирной точки зрения эта игра фактически не играет никакой роли, поскольку обе команды досрочно завоевали путевку в плей-офф, но в ней померятся силами два лучших футболиста современности - Лионель Месси и Криштиану Роналду. Это будет их первое противостояние с 2018 года.

К сегодняшнему поединку клубы подходят в разном настроении. "Ювентус" одолел в дерби "Торино" (2:1), уступая в счете, а каталонцы потерпели поражение на выезде от "Кадиса" (1:2).

- Этот результат - огромный шаг назад в борьбе за титул. 12 очков отставания от такой сильной команды, как "Атлетико", почти невозможно отыграть, - считает главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.

Последние матчи на групповом этапе Лиги чемпионов проведут "Зенит" и "Краснодар". Питерцы примут уже вышедшую в плей-офф дортмундскую "Боруссию", а "быки" отправятся в гости к "Челси".

Напомним, что команда Сергея Семака досрочно лишилась шансов на участие в еврокубках, крупно проиграв в пятом туре "Брюгге" (0:3). Единственная интрига в этой группе - кто вместе с "Боруссией" пробьется в 1/8 финала. Судьба второй путевки решится в матче "Лацио" - "Брюгге". На данный момент итальянцы опережают конкурентов на два очка (девять против семи).

Ну а "Краснодар" уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы, победив в прошлом туре на своем поле французский "Ренн" (1:0). Из группы здесь вышли "Челси" и испанская "Севилья".

Где будем смотреть

8 декабря, вторник, "Матч ТВ"

20.55. "Зенит" - "Боруссия". Прямая трансляция.

22.55. "Челси" - "Краснодар". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

20.55. "Лацио" - "Брюгге". Прямая трансляция.

22.55. "Барселона" - "Ювентус". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

22.55. "Лейпциг" - "Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

22.55. "ПСЖ" - "Истанбул Башакшехир". Прямая трансляция.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов 2020/2021

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