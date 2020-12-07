Путин и Меркель обсудили Карабах, Донбасс и вакцины от коронавируса

Президент России и канцлер ФРГ провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, подробно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха​​​.

Владимир Путин рассказал о посреднических усилиях для прекращения военных действий, о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Подчеркнуто, что последовательная реализация договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении, способствует общей стабилизации обстановки в регионе, уточнили в пресс-службе Кремля.

Также был сделан акцент на важности решения проблем населения, пострадавшего от боев, отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования. Лидеры выразили готовность к сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ.

Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись мнениями по внутриукраинскому конфликту, с удовлетворением отметив, что в целом соблюдается перемирие. Но была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей и решений парижского саммита "нормандской четверки". "Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств", - подчеркнули в Кремле. Было подтверждено намерение продолжить совместную работу в "нормандском формате", в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины.

Путин и Меркель затронули и вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса. Было условлено о контактах между минздравами, в частности, по вопросам вакцин.