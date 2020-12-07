Путин призвал не превращать школы искусств в кружки

Детские школы искусств не должны становиться кружками при домах пионеров, подчеркнул президент на встрече с министром культуры в Кремле.

"Все-таки и в советское же время были созданы и музыкальные школы, и школы искусств, там все-таки немножко другой уровень и цели другие у них, и уровень подготовки преподавателей совсем другой", - заметил Владимир Путин.

Созданный в министерстве просвещения сертификат - очень хорошее начинание для кружков, но для детских школ искусств он абсолютно не подходит, согласилась Ольга Любимова. "Потому что у нас дети 5, 7, 9 лет порой получают образование, и не один-два раза в неделю, как в кружках, как и положено, а иногда до пяти раз в неделю. Это часть их жизни абсолютно, это наш "золотой стандарт", и, конечно, отходить от него мы не будем", - заверила она.

Вопрос был отработан с Минпросвещения и теперь детские школы искусств вынесены из этой программы. "Это действительно очень важное решение, которое раньше технически приходилось просто отрабатывать "на руках" с регионом, а теперь это просто уже механически приказом сделано", - объяснила Любимова.

"Все, что касается детских школ искусств, - это не только привычная для нас, совершенно уникальная отечественная система, которую мы сохранили сквозь самые сложные годы. Мы стараемся, чтобы отечественная система воспитания также давала возможность делиться опытом преподавания и чтобы наши молодые выпускники также уже преподавали в этой системе", - сообщила министр.