Расходы на лечение пациентов с коронавирусом превысили 143,5 млрд рублей, заявила руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.

"Расходы на лечение и тестирование пациентов с коронавирусом уже превысили 143,5 млрд рублей, эта сумма на 8% больше всего объема финансового обеспечения программы обязательного медицинского страхования", - сказала она, выступая на конференции "Медицина и качество 2020" в понедельник, 7 декабря. Чернякова подчеркнула, что коронавирус внес свои коррективы в работу системы ОМС, которая сегодня испытывает серьезнейшую нагрузку.

Она также напомнила, что на лечение пациентов с коронавирусом медорганизациям в этом году выделены дополнительно 47,5 млрд рублей, а в программу ОМС введены 4 новые группы тарифов на лечение пациентов с COVID-19 (от легкой до тяжелой формы), определены тарифы на диагностику коронавируса методом ПЦР и стоимость тестирований на антитела.

Руководитель фонда также отметила, что сегодня создается государственная информационная система ОМС, которая будет интегрирована в Единую государственную информационную систему здравоохранения, что позволит информировать пациентов о медицинских услугах. "Например, граждане будут получать уведомления о том, что у них наступил срок для прохождения диспансеризации, им будут напоминать, что они должны посетить врача или сообщать о свободных койках на плановую госпитализацию", - говорит Чернякова.