Древнейшие астероиды помогли раскрыть одну из тайн Солнечной системы

Исследователи из Университета Рочестера (США) впервые применили механизм изучения магнитных свойств метеоритов и сумели определить, что богатые водой и аминокислотами астероиды прибыли в Солнечную систему в первые пять миллионов лет ее существования.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications Earth and Environment, а краткий отчет о работе размещен на сайте Университета Рочестера. Новые данные помогут лучше понять эволюцию Солнечной системы и происхождение Земли как пригодной для жизни планеты.

Как известно, некоторые упавшие на Землю метеориты представляют собой обломки более крупных космических объектов, в том числе астероидов. После отделения от своих "родительских тел" они "прожили" какой-то период времени до тех пор, пока не вошли в атмосферу нашей планеты и не ударились о ее поверхность.

Именно такие обломки и решили изучить ученые. Исследование базировалось на анализе уровня "намагниченности" метеоритов. Для этого была разработана специальная модель. Она помогла исследователям узнать, когда именно образовались изученные объекты и где они находились в начале истории нашей Солнечной системы.

"Несколько лет назад мы поняли, что можем использовать магнетизм метеоритов, оторвавшихся от астероидов, чтобы определить, как далеко эти метеориты находились от Солнца, когда образовались их магнитные минералы", - говорит ведущий автор работы Джон Тардуно.

В частности, исследователи изучили магнитные свойства метеорита Альенде, который упал на территории Мексики в 1969 году. Он является крупнейшим углеродистым хондритовым метеоритом, обнаруженным на Земле. В нем содержатся минералы, включения кальция и алюминия, которые считаются первыми твердыми веществами, образовавшимися в Солнечной системе.

Десятки лет Альенде считался классическим образцом метеорита, вырванного из "родительского тела" астероида. Несмотря на то, что это один из наиболее изученных метеоритов, он смог дать исследователям новые данные и новые подсказки об эволюции Солнечной системы.

Прежде всего, требовалось решить давний научный парадокс: как именно метеориты получили свои магнитные свойства? Ранее считалось, что они получили его от своего рода сердечника - были намагничены внутренней "динамо-машиной" планеты, такой как у Земли, например.

Однако новые эксперименты показали, что магнетизм - это обычное свойство таких богатых минералами метеоритов, как Альенде. Моделирование показало, что солнечные ветры плотно окутывали ранние тела Солнечной системы. Именно солнечный ветер их и намагничивал.

Решив этот парадокс, ученые взялись за анализ магнитных свойств других метеоритов, содержащих минералы. При помощи компьютерного моделирования исследователи определили, что родительские астероиды, от которых откололись изученные ими углеродистые хондритовые метеориты, прибыли в Пояс астероидов во внешней части Солнечной системы около 4,562 миллиарда лет назад. То есть произошло это в течение первых пяти миллионов лет существования самой Солнечной системы.

"Это раннее прибытие углеродистых хондритовых астероидов заложило основу для дальнейшего рассеивания богатых водой тел, потенциально и на Землю, - говорит Тардуно. - Это позже сыграло свою роль в развитии Солнечной системы. Возможно, что это закономерность, общая для систем экзопланет".