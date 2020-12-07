Каждый пятый москвич страдает от аллергии на кошек

Около 20 процентов жителей Москвы страдают от аллергии на кошек. Об этом сообщил заместитель заведующего лабораторией иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского Университета Рудольф Валента.

По его словам, сейчас он работает над двумя проектами, которые посвящены проблемам аллергиков-москвичей. Почти 20 процентов горожан, отмечает ученый, испытывают проблемы со здоровьем из-за кошек.

"Еще примерно столько же жителей мегаполиса страдают от аллергии на пыльцу деревьев", - поделился он своими наблюдениями с агентством "Москва".