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07.12.2020 09:26
Рубрика: Экономика

Московские экспортеры заключили контракты на 500 млн рублей благодаря поддержке города

Текст: Любовь Проценко

Более 100 столичных компаний получат до 2021 года поддержку города в рамках акселерационной программы "Экспортеры 2.0". Первые три потока обучения уже завершились, в них участвовали 59 экспортно ориентированных проектов. А в 2021-м пройти акселерацию смогут еще 45 представителей бизнеса. Судя по первым результатам, курс оказался продуктивным: участники подписали экспортные соглашения на сумму, превышающую полмиллиарда рублей. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Сергунина: Восемь московских технопарков вошли в рейтинг лучших в РФ

- Программа рассчитана на предпринимателей с опытом периодического экспорта. Во время акселерации они осваивают новые маркетинговые инструменты, работают над увеличением продаж и расширением их географии. Одна из важнейших задач для выхода на зарубежные рынки - повышение конкурентоспособности продуктов. Промежуточные результаты говорят о хорошем потенциале. Участники первых двух потоков уже заключили 43 экспортных контракта почти на 515 миллионов рублей, - сказала она.

Третий поток завершился совсем недавно. По окончании интенсивного курса компании презентовали свои проекты экспертам, инвесторам и выпускникам предыдущих потоков. Впереди у них важнейший этап - теперь им предстоит реализовать сформированную в ходе обучения стратегию, придерживаясь детально проработанных дорожных карт по каждому целевому рынку. Еще в течение года им будут помогать наставники - это тоже часть акселерации. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил: "В третьем потоке приняли участие 30 компаний из различных отраслей. Результаты их акселерации будут известны в процессе реализации сформированных ими экспортных стратегий".

Напомню, программа "Экспортеры 2.0" реализуется Московским экспортным центром (МЭЦ) и Московской школой управления "Сколково". Курс состоит из четырех модулей: "Продукт и рынок для экспорта", "Продукт и клиент", "Стратегия экспорта", "Клиент и модель дистрибуции". Участники определяются на конкурсной основе. Подать заявку на участие в программе в 2021 году можно на сайте МЭЦ.

Справка "РГ"

Московский экспортный центр создан правительством Москвы для продвижения продукции столичных производителей на зарубежных рынках. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки. Среди ключевых задач МЭЦ - увеличение числа московских экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономической деятельности.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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