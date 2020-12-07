На юге столицы спасатели пришли на помощь пожилым инвалидам

В район Южное Чертаново соседи пожилой пары вызвали спасателей, услышав, как из-за стены доносятся просьбы о помощи. Об это сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

Все случилось в жилом доме на улице Газопровод. Как сообщили очевидцы, инвалиды - женщина и мужчина - оказались заперты в собственной квартире. На помощь пришли спасатели Московского авиационного центра.

Как пояснил старший дежурной смены, спасатель авиацентра Александр Климанов, в квартиру удалось попасть лишь через окно по трёхколенной лестнице. "В квартире обнаружили слепого дедушку 93 лет стонущего и просящего пить, - рассказал Климанов. - И женщину 89 лет. Она была в комнате, на полу, в полусознательном состоянии, сильно истощена и обезвожена".

Спасатели вызвали бригаду скорой помощи и передали пострадавших врачам.