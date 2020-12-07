В Белом зале столичной мэрии награждали организации, сумевшие сделать свои помещения удобными для людей с разными формами инвалидности. Победителями и лауреатами ежегодного смотра-конкурса "Город для всех" стали 30 лучших.

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак отметил: в столице проживают около миллиона людей с инвалидностью, которые нуждаются в заботе. Правительство Москвы совместно с некоммерческими организациями, фондами, волонтерами и неравнодушными людьми делают все, чтобы город был для них комфортнее и доступнее.

Конкурсу "Город для всех" уже более десяти лет, участников с каждым годом становится все больше. И все больше дверей без проблем открывается перед маломобильными. При подведении итогов конкурса учитывались пандусы, лифты, подъемники, экстренные кнопки. Словом, все, что и делает город доступным действительно для всех. Среди победителей - школа N 1429, в которой из 520 учеников порядка 30 процентов дети с инвалидностью.

Развитию безбарьерной среды уделяется большое внимание. Уже 86 процентов социально значимых объектов полностью или частично приспособлены для людей с инвалидностью. Помогают власти обустраивать и жилье для инвалидов, устанавливая в подъездах подъемные платформы, а в квартирах - потолочные рельсовые системы для самостоятельного перемещения.