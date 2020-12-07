Названы регионы, жители которых чаще всего покупают квартиры в Москве

Квартиры в Москве чаще всего покупают, если не считать самих москвичей, жители Подмосковья, Пензенской области, Краснодарского края, а также Нижегородской и Тверской областей.

Таковы данные столичного управления Росреестра за октябрь этого года - именно эти регионы чаще других фигурируют в экстерриториальных заявлениях, которые позволяют подавать документы на регистрацию права собственности в любом регионе независимо от места расположения недвижимости.

"В Москве неизменным лидером по объему принятых Росреестром из регионов экстерриториальных заявлений на учет и регистрацию недвижимости остается Подмосковье. По итогам октября его доля от общего числа поступивших обращений составила 56 процентов", - говорит глава московского управления ведомства Игорь Майданов.

Московская область, кроме того, сама возглавляет список регионов, где чаще всего оформляют жилье москвичи. На втором месте по популярности среди жителей Москвы квартиры на юге страны, в Краснодарском крае. Далее следуют Тверская, Владимирская и Калужская области.