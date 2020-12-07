Онлайн-запись на вакцинацию от COVID в Подмосковье начнется с 15 декабря

С 15 сентября в Московской области заработает онлайн-запись на вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она уточнила, что на сегодняшний день в области открыты 85 пунктов вакцинации, а к 15 декабря откроются еще семь. Записаться онлайн можно будет не только на прививку, но и на ИФА-тестирование, показывающее наличие антител к коронавирусу.

По данным областного Минздрава, на прошлой неделе, когда открылись первые пункты вакцинации, сделать прививку от коронавируса пришли порядка 5 тысяч жителей Подмосковья.