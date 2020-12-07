Под Владимиром открыто новое производство органических удобрений

В Собинском районе Владимирской области открыт новый комплекс по производству органических удобрений.

На предприятии, расположенном деревне Конново, выпускают редкий и очень востребованный продукт - удобрения из чистой органики, без химических составляющих. Причем организован полный цикл: от добычи, переработки и хранения торфа до производства готовых грунтов и субстратов.

- Это значимое событие в масштабах не только Собинского района, но и всей Владимирской области, - уверен губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. - Данный инвестор довольно давно зашел в наш регион, в предприятие вложено уже 350 миллионов рублей, и есть планы дальнейшего развития. А поскольку новое производство распложено в сельской местности, значит, здесь будет развиваться социальная и инженерная инфраструктура. Это новые рабочие места - их уже создано 38, а планируется расширить штат до 110 человек.

Кроме того, по мнению главы региона, очень важно, что речь идет о переработке торфа - полезного ископаемого, которым очень богата Владимирская область. К сожалению, в последние годы этот ресурс был не востребован, что создавало проблемы с точки зрения пожарной безопасности.

- Сфера торфопереработки, уверен, является очень перспективным направлением, - отметил Владимир Сипягин.

Это, кстати, доказывает и спрос на продукцию нового предприятия. Так, со слов директора комплекса Романа Дудника, из-за огромного спроса даже сейчас, не в сезон, на производстве организован 12-часовой рабочий день. В сезон здесь перейдут на трехсменный график работы.

Большинство работников - местные, из Конново и окрестных населенных пунктов. Эти люди получили не только работу в комфортных условиях с достойным заработком. Там, где действует успешное предприятие, обязательно растет и качество жизни.

- Собинский район - промышленный и сельскохозяйственный кластер, так сложилось. С нами работают крупные инвесторы: "Ферреро", "Монделиз", "Де Хёс". Но именно эта территория - Березниковское сельское поселение - выпала из экономики района. И совершенно несправедливо. Сегодня несправедливость устраняется. Инвесторов мы не подводим. С нас - дороги, инфраструктура, и в первую очередь - газ, - рассказал о планах глава администрации Собинского района Александр Разов.

Как отметил Владимир Сипягин, инвестор, уже зарекомендовавший себя как надежный партнер региона, планирует и дальше развиваться во Владимирской области. На очереди - реализация в Конново инвестпроекта по созданию логистического комплекса, который позволит почти в четыре раза увеличить объем производимой продукции.

- В планах - выйти на международный рынок - в первую очередь на азиатский, китайский - и стать лидером российского производства органических удобрений, - рассказал руководитель холдинга "ТНБ Энергосервис" Вячеслав Теплышев.

По его мнению, сотрудничество с Владимирской областью у компании складывается наилучшим образом. Есть поддержка администрации - и региона, и местной. Запасы торфа в Собинском районе солидные, но что особенно ценно - здесь нет проблемы с кадрами, в том числе с высококлассными специалистами. Господин Теплышев сообщил, что размер инвестиций в новый проект может составить от 350 до 400 миллионов рублей.