Ракова рассказала о цифровых инновациях в Москве для борьбы с COVID-19

600 учреждений здравоохранения работают в единой информационной системе Москвы. Это позволяет эффективно оказывать помощь больным, в том числе и с коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выступая на всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество - 2020", она напомнила, что в марте в столице появилась единая лаборатория, в которую включены все больницы Москвы - и городские, и федеральные, государственные и частные. В этой лаборатории в электронном виде формируются все направления на ПЦР-исследования и фиксируются все результаты тестов. "Таким образом мы получаем полное сокращение времени на все административные процедуры", - отметила Ракова, добавив, что ежедневно в лаборатории появляются до 80 тысяч направлений. И столько же смс-сообщений о возможности пройти тест получают каждый день москвичи.