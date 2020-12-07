Ресторан в Москве накажут за ковидные нарушения на дне рождения Виктории Бони

Московский ресторан Balzi Rossi, где отмечала день рождения телеведущая Виктория Боня, могут закрыть из-за выявленных ковидных нарушений. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Как подчеркивают в объединении инспекций, на нарушения наткнулись, когда изучали фото с этого мероприятия в соцсетях. Многие гости звезды были без масок и перчаток, также фотографировались, не соблюдая социальную дистанцию.

Из-за этих фото администрацию ресторана вызвали в инспекцию. Аналогичные нарушения инспекторы выявили на закрытой вечеринке модельного агентства VEROSSO.

Будут составлены протоколы об административном правонарушении, а потом его рассмотрит суд. Ресторану и комплексу апартаментов, где проходила вечеринка моделей, грозит штраф до миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток.