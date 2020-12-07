Риелторы прогнозируют рост цен на аренду квартир в Москве

Цены на аренду жилья в Москве в этом году упали примерно на 10 процентов, но отыграть это падение назад могут уже в 2021-м - в течение него стоимость найма может вырасти на те же 8-10 процентов.

Такой прогноз сделали в риелторской компании "Инком-Недмижимость". Там объяснили, что рынок аренды в этом году пережил кризис из-за пандемии - вырос объем предложения арендных квартир, а цены, наоборот, снизились.

В результате средние цены на найм в границах старой Москвы сейчас такие: 35 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру, 52 тысячи за "двушку" и около 60 тысяч за трехкомнатную. Речь идет о масс-маркете - самом распространенном жилье.

"Если в следующем году не будут введены жесткие карантинные ограничения, мы ожидаем постепенного возвращения к прежним ценовым показателям, то есть увеличения средних арендных ставок на 8-10 процентов, - прогнозирует замдиректора департамента аренды квартир компании Оксана Полякова. - На стоимость найма будут влиять, главным образом, традиционные факторы - инфляция и поведение спроса".

Повлиять на цены могут и новые квартиры, которые попадут на рынок аренды - из-за ажиотажа на жилищном рынке и льготной ипотеки многие в этом году купили жилье в Москве для последующей сдачи внаем. Расположены эти квартиры преимущественно в новостройках, а аренда такого жилья обычно ценится выше.