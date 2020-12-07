В 2023-2024 годах город-музей Суздаль станет новогодней столицей России. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

В 2024 году Суздалю исполнится 1000 лет. О том, чтобы в юбилейный год город стал новогодней столицей страны, глава региона договорился на совещании с министром культуры Ольгой Любимовой, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

Другие участники совещания инициативу о наделении Суздаля статусом "Новогодней столицы России" поддержали единогласно. При этом отмечалось, что в связи с этим больших вложений и капитального ремонта требуют Ризоположенский монастырь и центральная районная библиотека, которые находятся на главном туристическом маршруте.

Владимир Сипягин договорился с Министерством культуры РФ о финансовой поддержке, благодаря которой Суздальская центральная районная библиотека станет модельной. В этом году при поддержке регионального бюджета ремонтно-восстановительные работы уже начались, в следующем году продолжатся.

- Совместно с муниципалитетом на эти цели будет направлено больше 13 миллионов рублей. В ближайшее время область направит в минкульт заявку на софинансирование проекта в 2023 году, - рассказали в администрации области.

Вопрос о реставрации Ризоположенского монастыря пока остается открытым, поскольку требует участия РПЦ.

Кстати

Владимирская область станет центром новогоднего туризма уже во второй раз. В 2015 году региону уже присваивался такой статус, но тогда его получила вся территория, а не конкретный город.