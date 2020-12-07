Только 7% россиян не планируют работать после выхода на пенсию

Как собираетесь жить после того, как выйдете на пенсию? Ответ на этот вопрос попытались дать участники нового опроса ВЦИОМ. Прежде всего выяснилось, что каждый пятый респондент (а точнее, 22 процента опрошенных) продолжит работать, а еще 70 - не исключают такого развития событий. И только семь процентов россиян не планируют это делать.

Чаще всего о работе на пенсии говорят горожане, проживающие в населенных пунктах с 500-950 тысячами жителей (29 процентов) или в Москве и Санкт-Петербурге (26 процентов). Не выходить на работу обычно в планах сельчан (таких 11 процентов). "Не знают точно (выйдут ли на работу после пенсии - прим. ред. "РГ") - ведь это будет зависеть от обстоятельств - 70 процентов россиян", - сказано в сообщении ВЦИОМ.

Почти половина (45 процентов) граждан убеждена, что пожилой человек волен сам решать, работать ему или нет. Однако есть и те, кто считает, что пенсионеры занимают места молодых. Таких среди опрошенных - восемь процентов. А около четверти (23 процента) респондентов сочувствует работающим пенсионерам.

Зачем они работают, риторически поинтересовались социологи. И получили ожидаемый ответ: потому что размер пенсий недостаточен (74 процента). На втором месте - желание помочь детям и внукам (56). А на третьем - боязнь одиночества. Интересно на работе 19 процентам россиян-пенсионерам. А 16 процентов ходит туда по привычке.