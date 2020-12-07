Ученые спрогнозировали пик пандемии в Москве и Санкт-Петербурге

В середине декабря в Москве и Санкт-Петербурге может быть больше всего случаев коронавируса, а затем ситуация начнет улучшаться. Такой прогноз сделали ученые СПбГУ на основе собственной математической модели прогнозирования распространения коронавируса, сообщают "Известия".

По мнению заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководителя Центра интеллектуальной логистики вуза Виктора Захарова, пик по количеству активных случаев коронавируса в Москве ожидается 10-12 декабря. Тогда число одновременно болеющих может вырасти до 149-151 тыс. человек. В Санкт-Петербурге пик может прийтись на 15-16 декабря. В эти дни число случаев достигнет 64-65 тыс. человек.

Также ученые подсчитали, что если в целом по России каждый день в течение двух последних недель выявляют 24-27 тыс. случаев и подобные темпы прироста будут сохраняться на протяжении 7-10 дней, пик по количеству активных случаев придется на 22 декабря. Тогда общее число случаев составит от 514 до 517 тыс. человек.

Модель прогнозирования развития эпидемий, которую изобрели ученые из Санкт-Петербурга, использует данные о динамике распространения нового коронавируса в странах, где эпидемия началась раньше.