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07.12.2020 11:46
Рубрика: Культура

В галерее Art Story встретили декабрь зимней выставкой

Текст: Андрей Васянин
Создателей зимней выставки в галерее Art Story вдохновило стихотворение Левитанского, с музыкой Никитина ставшее когда-то вальсом. И у них получилось так же, как в песне "Что происходит на свете? А просто зима" - воздушно, уютно, в тон наступившему декабрю.

Москве сейчас этого не хватает: музеи и выставочные залы закрылись или перешли в онлайн-режим, считаные экспозиции работают в формате выставок-продаж или максимально ограничивают число посетителей. Среди них - и Art Story, в залы которой сегодня запускают по одному.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
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Захотелось чуда, легкого, светлого, новогоднего, способного отвлечь от проблем - так объясняет идею проекта Art Story его куратор Люсинэ Петросян. Вместе с коллегами она пыталась придумать, как из разных жанров, техник и сюжетов создать задуманное настроение. В экспозиции - работы серьезных московских и питерских художников.

Но все началось с Дедов Морозов, которых Люсинэ коллекционирует уже который год: собранные на стеллаже в углу одного из залов галереи, они сразу задают тон всему происходящему. Маленький довоенный Дед в шубе из раскрашенной марли, герой мультфильмов 50-х в боярской шубе и шапке-ушанке, Снегурочка 70-х, смотрящаяся продавщицей сельпо из "Анискина и Фантомаса" - и их собратья, длиннобородые, с посохами и без, в валенках, сапогах и шубах - зеленых, желтых и розовых…

Здесь же, в небольшом крайнем зале, теплая и уютная советская сказка переходит в сказку уже самую настоящую. Вокруг "Кая и Герды", одетых на картине питерской художницей Юлией Сопиной в Санта-Клаусов, ведут новогодние хороводы пары в розовых тонах. Лишь несколько секунд занимает вспомнить, что этот веселый месяц в колпаке с бубенчиком выплясывал под песенку "Черная стрелка обходит циферблат" в "Веселых ребятах" 1934 года - за ним тут, на полотне концептуалиста Аркадия Насонова, недоверчиво наблюдает в замочную скважину старик в шляпе, очень похожий на капитана Верховцева из "Тайны третьей планеты"…

Алексей Бегак гораздо более популярен в образе брутально-интеллигентного ведущего канала "Культура", нежели как дизайнер, график и живописец. Его "Зимнее окно" - прямо напротив входа в следующий зал, и к нему хочется подойти, раскрыть, качнуть заснеженные ветви: у Бегака все всегда осязаемо и зримо.

Дальше начинается зимнее веселье. "Лыжники и фигуристы" из малоформатной графической серии Константина Батынкова балансируют, чтоб не упасть, крутят пируэты, сходятся в пары, напротив - "Зима в деревне", неуклюжие многоцветные увальни Андрея Карпова пытаются играть в хоккей, а маленькая закутанная конькобежка Елены Утенковой-Тихоновой - устоять на льду.

Этот цикл у Елены называется "Когда папа был маленький". Той же эпохой вдохновлялся, заглядывая в семейные альбомы, и Илья Гапонов, а кузбасслак, коричнево-желтый материал на битумной основе, оказался самым подходящим для изображения детей в шубах и шапках с резинками и под перистым снегом.

Ностальгия, иллюзия того, что вчера было лучше, теплее, домашнее, чем сегодня, греет нас, как ничто иное, особенно в непростые времена. Люсинэ Петросян признается, что начала собирать своих Дедов Морозов оттого, что "сейчас так уже не делают".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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… Первое, что ты видишь, входя в Art Story - галерею, само название которой говорит о том, что тут рассказывают истории - это "Лесных гостей" Александра Дашевского. Масштабная работа, на которой несколько человек сквозь редколесье идут по сугробам к мерцающему окнами городу, занимает всю стену напротив входа. И кажется, что вместе с героями картины к чему-то новому из темной чащи движешься и ты.

Об этом ли думал художник? Создатели проекта "Что происходит на свете? А просто зима" надеются на то, что у зрителя будет возможность задать этот и другие вопросы авторам работ на очных встречах с художниками после Нового года, когда, будем надеяться на лучшее, ограничения будут сняты. А пока - экскурсии онлайн или по одному.

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