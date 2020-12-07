В Москве начали устанавливать самое высокое в Европе колесо обозрения

В столице начался монтаж колеса обозрения, которое должно стать самым высоким в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе аттракциона "Солнце Москвы".

Уточняется, что уже возведен первый ярус опорных конструкций с правой стороны колеса. Каждое такое сооружение состоит из трех частей. Целиком аттракцион, как ожидается, будет готов во втором квартале будущего года.

Главная выставка страны, ВДНХ, напомним, живет без колеса обозрения чуть больше четырех лет - его признали небезопасным и летом 2016 года разобрали. Новый аттракцион, названный "Солнцем Москвы", разместится левее южного входа ВДНХ. Его высота вместе с опорами составит 140 метров. Колесо оборудуют 30 кабинами, которые смогут вместить до 15 человек. Один оборот колесо будет делать за 18 минут и 40 секунд.

Колесо станет частью единого развлекательного центра. В нем откроются музеи и выставочные залы, кинокомплекс и детский центр.