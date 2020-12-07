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07.12.2020 10:08
Рубрика: Общество

В Москве врачи центра телемедицины провели более 820 тысяч консультаций

Текст: Любовь Проценко
С начала пандемии врачи Центра телемедицины провели более 820 тысяч консультаций для пациентов с новой коронавирусной инфекцией и участников пострегистрационного исследования вакцины против COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Центр телемедицины мы создали весной этого года специально для пациентов с COVID-19, которые болеют в легкой форме и проходят лечение на дому. С начала пандемии врачи провели уже более 820 тысяч удаленных консультаций для пациентов с коронавирусом и участников пострегистрационного исследования вакцины против COVID-19. Дистанционное ведение значительно снижает нагрузку на медицинскую систему без потери качества оказания медицинской помощи и позволяет нам грамотно организовать работу во времена, когда на счету все ресурсы", - рассказала вице-мэр.

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С начала пандемии для пациентов с COVID-19 специалисты Центра телемедицины провели более 660 тысяч консультаций, для участников исследования российской вакцины против коронавируса - более 155 тысяч.

Центр работает для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, заболевание у которых протекает в легкой или средней форме, позволяющей проходить лечение на дому. Кроме того, врачи центра следят за состоянием здоровья горожан, которые принимают участие в пострегистрационном исследовании вакцины против коронавирусной инфекции.

Специалисты связываются с пациентами посредством видео или аудиосвязи и оценивают их состояние, фиксируют жизненные показатели, дают необходимые рекомендации или могут скорректировать лечение. Если фиксируется ухудшение состояния пациента, специалист центра может принять решение о необходимости очного осмотра пациента врачом либо его госпитализации.

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Вся информация о течении заболевания и динамика жизненных показателей пациента фиксируются в электронной медицинской карте, и доступна врачу в режиме реального времени.

Департамент здравоохранения города Москвы напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мер: ношении средств индивидуальной защиты, соблюдении правил личной гигиены. Кроме того, необходимо сократить количество социальных контактов и избегать посещения мест массового скопления людей. При появлении симптомов ОРВИ или гриппа необходимо вызвать врача на дом.

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