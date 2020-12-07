В Москве вырос спрос на квартиры с террасами

Жители российской столицы стали чаще интересоваться квартирами, у которых есть террасы. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Realty.

За десять месяцев 2020 года количество подобных запросов возросло вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причем в октябре интерес к квартирам с террасами увеличился на 16,6% по отношению к сентябрю.

На вторичном рынке столицы сегодня экспонируется 611 подобных квартир. Половину из них продают в центре города. Самый скромный выбор - на востоке Москвы. Там предлагается всего лишь один объект.

Самый бюджетный вариант с террасой можно приобрести за 8,4 млн рублей. Апартаменты площадью 40 "квадратов" расположены на северо-западе города. Самый дорогой вариант - в центральной части Москвы. Квартиру площадью 415 квадратных метров, из которых почти 100 занимает терраса, оценили в 1,6 млрд рублей.

Как объясняют специалисты, высокий спрос на квартиры с террасами является прямым следствием пандемии и режима самоизоляции. Такие объекты были востребованы и ранее, но спрос был достаточно небольшим.