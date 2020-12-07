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07.12.2020 00:55
Рубрика: Общество

День на обследование

В Подмосковье откроют 15 центров амбулаторной онкопомощи
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8329)
Жители Подмосковья с онкологическими диагнозами в 67 процентах случаев ожидают приема у профильного врача от одного до трех дней. Еще в 31% случае время ожидания растягивается на срок от трех до 10 дней, а 2% больных попадают к онкологу лишь через 10-14 дней. Такие данные привел замминистра здравоохранения области Руслан Кошелев.

Ускорить пациентам возможность встречи с доктором не дает нехватка врачей. "У нас в первичном звене работают 149 онкологов, что составляет 49,8% от необходимой штатной численности", - отметил Кошелев, подчеркивая, что стационарное звено обеспечено онкологами полностью. В таких условиях область умудряется еще и улучшать выявляемость онкозаболеваний. Например, в этом году только за январь - сентябрь зарегистрировано 15,2 тысячи новых больных, обычно столько выявляют за год. У 58% пациентов новообразования обнаружены в начальной стадии - и это тоже лучше, чем в прошлом году, когда легкие формы онкологии нашли у 55,8% больных. "Сейчас на учете у онкологов состоят 217 тысяч жителей области", - уточнил Кошелев.

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И власти заметили: в муниципалитетах, где созданы центры амбулаторной онкологической помощи, и ситуация с ранним выявлением получше, и жалоб от онкопациентов поменьше. В прошлом году такой центр был открыт в Клину, в этом - в Коломне и Одинцове, к концу декабря откроется еще и в Подольске. Главное их преимущество - возможность пройти всю диагностику в одном месте. Сегодня, к примеру, жители Шатуры, чтобы подтвердить онкологический диагноз с помощью магнитно-резонансной терапии, едут к соседям в Орехово-Зуево, так как своего аппарата МРТ в шатурской больнице нет. А онкомаркеры тот же житель сдает уже у себя. Это не слишком удобно, когда на разные обследования приходится ездить в разные города.

В центры амбулаторной помощи тоже придется ездить, они создаются на несколько муниципалитетов сразу, и клинский центр принимает еще и жителей Солнечногорска и Дмитрова, а одинцовский - Химок. Но, приехав в центр один раз, можно получить весь пакет онкологических исследований - от первичной консультации профильного врача до результатов МРТ. В том же Клину еще год назад при подозрениях на новообразование у пациента, у которого пока нет определяющих симптомов, начинали гонять по кабинетам - к терапевту, в процедурный, на рентген. И все это могло длиться неделями. Сейчас же человек сразу едет в Высоковск, где есть амбулаторный центр, и возвращается с полным медзаключением. "Мы планируем развернуть на территории Московской области еще 15 подобных центров, которые будут закреплены за конкретными территориями и помогут пациентам не теряться в медицинских кабинетах", - говорит Руслан Кошелев.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Онкология: как победить рак

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