В Москве и других регионах России хакеры умудрились взломать целую сеть постаматов - электронных камер хранения доставленных заказов - оператора PickPoint. Дверцы ящиков, по словам очевидцев, словно сами собой открылись, и часть посылок бесследно исчезла.

Как сообщили в пресс-службе компании, это была первая в мире атака на постаматы. Из восьми тысяч точек, которые обслуживает PickPoint, было атаковано 2732 устройства. "Нам удалось зафиксировать атаку на ранней стадии, поэтому большую часть терминалов смогли отключить и заказы в них не пострадали", - отметили представители PickPoint. Сотрудники сумели забрать посылки из открывшихся ячеек. Компания разработала схему, по которой заказанные в интернете товары просто переместят в другие ячейки и оповестят всех клиентов по SMS. При этом компания признала, что некоторые заказы пропали и заказчики получат стопроцентное возмещение потраченных денег.

PickPoint привлек IT-специалистов для ликвидации последствий кибератаки. Буквально за выходные работа устройств была восстановлена. "PickPoint подтверждает свои обязательства по соблюдению интересов своих получателей и заказчиков. Мы делаем все необходимое, чтобы от действий киберпреступников был минимальный ущерб", - говорится в заявлении компании.

Среди клиентов, которые вовремя не получили свой заказ, оказался и IT-эксперт Сергей Афонин. "Когда я отправился получать его, то пришло SMS, что автомат неисправен, - поделился он с "РГ". - На следующий день меня оповестили, что заказ находится в другом постамате". По оценкам Сергея Афонина, мотивация хакеров может быть абсолютно любой: от простого хулиганства до желания доставить проблем конкретной фирме. "Механизмов такой атаки может быть несколько, но, скорее всего, постаматы получили команду с сервера на открытие ячеек", - полагает собеседник "РГ".

От подобных атак могут пострадать любые распределенные системы, то есть сервер плюс "подчиненные" устройства. И стопроцентной гарантии защиты тут нет - всегда может найтись злоумышленник с правами доступа, который сможет дать "не ту" команду. В числе возможных объектов такой атаки IT-эксперт назвал плазменные телевизоры, транслирующие рекламу. В Москве такой случай уже был в 2018 году, когда в Марьине в одном из подъездов на "голубом экране" вместо социальных роликов и информации показали порно. Правда, в том инциденте высокие технологии ни при чем: хулиганы просто вставили в устройство флешку.