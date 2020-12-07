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07.12.2020 19:23
Рубрика: Общество

В Шуе открылся филиал московской церковной больницы св. Алексия

Текст: Елена Яковлева
В понедельник, 7 декабря, в городе Шуе Ивановской области был открыт первый филиал известной московской церковной больницы Святителя Алексия. В нем будет оказываться бесплатная паллиативная медицинская помощь. Больницу освятили епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и епископ Шуйский и Тейковский Матфей.
Фото: Михаил Козлов Фото: Михаил Козлов
Фото: Михаил Козлов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Это первое паллиативное отделение в Шуе и Шуйском районе", - уточнили в Синодальном отделе по благотворительности.

Оно рассчитано на 20 человек, притом, что в паллиативной помощи нуждаются почти 4000 человек, а в Шуе - более 700 (данные медицинского информационно-аналитического центра Ивановской области).

"В Ивановской области организована служба паллиативной помощи, но эти койки очень востребованы, - прокомментировал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. - Шуя - это межрайонный центр по оказанию медицинской помощи в округе, где проживает почти 150 тысяч человек. Необходимость паллиативного отделения в Шуе давно назрела".

Епископ Пантелеимон пообщался с сотрудниками, пациентами больницы и поддержал их.

"Сейчас мы живем в непростое время, когда люди унывают и печалятся. Очень радостно, что в это трудное время такое радостное событие. Открывается паллиативное отделение, в котором людям помогут пережить трудную пору своей жизни - финишную прямую, на которую они выходят, когда их постигают тяжелые болезни, - сказал он. - Замечательно, что появилось это место, где, я надеюсь, будет пребывать любовь, где будет источник милосердия и радости. Потому что, несмотря на все трудности нашей жизни, жизнь побеждает смерть".

Директор и главный врач больницы Святителя Алексия Алексей Заров напомнил, что Русская Православная Церковь активно участвует в помощи тяжелобольным людям, а в медучреждении паллиативной помощи уделяется особое внимание.

"За последние 5 лет больница стала центром по оказанию паллиативной помощи: мы создали паллиативный стационар на 100 коек, работает выездная патронажная служба и лицензированный учебный центр. Проводим курсы по уходу за тяжелобольными, ездим с мастер-классами в регионы", - рассказал Заров.

Шуйский стационар уже принял первых пациентов. Это люди, которые больны тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, их нельзя вылечить, но можно улучшить их качество жизни.

Заболевания могут быть разными, например, терминальная стадия онкологии или последствия тяжёлых инсультов и травм. В таком состоянии многие пациенты испытывают физическую боль, переживают глубокий кризис или депрессию. Многим сложно выполнять простые действия и координировать движения, некоторые совсем беспомощны. Потому особое значение в паллиативном отделении приобретает профессиональный уход и духовная поддержка. В поддержке также нуждаются родственники пациента. В отделение будет приходить священник, с которым смогут пообщаться все желающие. В ближайшее время в штате появится и психолог.

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Перед открытием стационара в Шуе его сотрудники обучались в учебном центре больницы Святителя Алексия. Занятия проходили в виде вебинаров и видеозаписей для самостоятельного изучения, а для отработки практических навыков приезжали специалисты из больницы Святителя Алексия. Такие мастер-классы теперь будут проводиться регулярно, обучение организовано при поддержке Фонда президентских грантов.

Для шуйского филиала в Москве также специально написали икону Святителя Алексия, митрополита Московского.

Закупить технику и медицинское оборудование помогли благотворители больницы Святителя Алексия, а капитальный ремонт в помещениях поддержали меценаты города Шуя. В ремонтных работах активно участвовали добровольцы.

Справка "РГ"

Автономная Некоммерческая Организация Центральная Клиническая Больница Святителя Алексия - многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест, крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви. В больнице бесплатно лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от вероисповедания. Стационарная служба представлена многопрофильным хирургическим стационаром, отделениями травматологии и ортопедии, неврологии, терапии, двумя отделениями паллиативной помощи. С 2018 года работает лицензированный учебный центр. В нем готовят младших медицинских сестер по уходу за больными. Центр выдает свидетельства государственного образца.

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