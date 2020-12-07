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07.12.2020 11:40

Владимирская область изменит расчет налога на имущество организаций

С 1 января 2021 года в регионе начнут вводить новую схему определения налога на недвижимость. Размер платежа для организаций будут исчислять от кадастровой, а не от балансовой стоимости объекта.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

На первом этапе, в течение года, новые правила будут касаться только объектов площадью свыше трех тысяч квадратных метров. С 2022-го от кадастровой стоимости станут рассчитывать налог на недвижимость площадью от одной до трех тысяч "квадратов". С 2023-го эти правила будут касаться всех объектов площадью от 500 квадратных метров.

Под действие нового закона подпадут и небольшие помещения, являющиеся частями крупного - например, торгового или офисного центра, отметили в администрации Владимирской область. Речь идет о любых нежилых помещениях, предназначенных для размещения торговых и офисных объектов, заведений общепита и бытового обслуживания.

Фото: Администрация Владимирской области
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"Балансовая, или остаточная, стоимость не отражает реальную стоимость объекта недвижимости. Владимирская область была одним из немногих регионов, еще не внедривших новую систему налогообложения отдельных видов недвижимости. Переход будет мягким и комфортным", - пояснили в обладминистрации.

В 2021-2022 годах ставка составит полтора процента от кадастровой стоимости объекта (при "упрощенке" - 0,1). Базовая ставка в два процента для тех, кто использует общий режим налогообложения, будет применяться только с 2023 года.

Такой же порядок расчета налога на недвижимость с 2021 года будет применяться для индивидуальных предпринимателей, но ставки для них установят в муниципалитетах.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область: итоги 2020 года

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