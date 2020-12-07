Владимирская область изменит расчет налога на имущество организаций

С 1 января 2021 года в регионе начнут вводить новую схему определения налога на недвижимость. Размер платежа для организаций будут исчислять от кадастровой, а не от балансовой стоимости объекта.

На первом этапе, в течение года, новые правила будут касаться только объектов площадью свыше трех тысяч квадратных метров. С 2022-го от кадастровой стоимости станут рассчитывать налог на недвижимость площадью от одной до трех тысяч "квадратов". С 2023-го эти правила будут касаться всех объектов площадью от 500 квадратных метров.

Под действие нового закона подпадут и небольшие помещения, являющиеся частями крупного - например, торгового или офисного центра, отметили в администрации Владимирской область. Речь идет о любых нежилых помещениях, предназначенных для размещения торговых и офисных объектов, заведений общепита и бытового обслуживания.

"Балансовая, или остаточная, стоимость не отражает реальную стоимость объекта недвижимости. Владимирская область была одним из немногих регионов, еще не внедривших новую систему налогообложения отдельных видов недвижимости. Переход будет мягким и комфортным", - пояснили в обладминистрации.

В 2021-2022 годах ставка составит полтора процента от кадастровой стоимости объекта (при "упрощенке" - 0,1). Базовая ставка в два процента для тех, кто использует общий режим налогообложения, будет применяться только с 2023 года.

Такой же порядок расчета налога на недвижимость с 2021 года будет применяться для индивидуальных предпринимателей, но ставки для них установят в муниципалитетах.