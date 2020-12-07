Воробьев: Вакцинация от COVID будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье будет добровольной, жители сами примут решение о том, необходима ли им прививка. Насильно загонять на вакцинацию никого не будут, пообещал губернатор области Андрей Воробьев.

Есть приоритетные группы населения, которым предложено сделать прививку в первую очередь. Это те, кто ежедневно работает с людьми - врачи, учителя, сотрудники МФЦ, водители общественного транспорта.

"Но даже в приоритетных группах заставлять кого-то мы не имеем права", - сказал Воробьев, проводя совещание с кабинетом министров и главами муниципалитетов.