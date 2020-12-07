Губернатор Амурской области заболел коронавирусом

Губернатор Амурской области Василий Орлов заболел коронавирусом. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

"У меня подтвердился положительный тест на COVID-19. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы!", - написал в понедельник Василий Орлов.

На минувшей неделе губернатор рассказал, что не болел новой инфекцией и планирует ставить прививку от COVID-19.

Всего в Приамурье зарегистрировано 12 284 случая заражения коронавирусом. 10 304 пациента выздоровели, 98 человек скончались.