Космонавт Олег Артемьев сфотографировал Владивосток с борта МКС

Летчик-космонавт Олег Артемьев на своей странице в Instagram опубликовал снимки Владивостока, сделанные им с борта Международной космической станции.

В подписи к фотографии он отметил, что Владивосток - один из крупнейших морских портов Дальнего востока, город, где базируется российский Тихоокеанский флот, и напомнил, что название "Владивосток" было образовано в результате сочетания двух слов "владеть" и "Восток".

"Этот город имеет огромное значение не только для Дальнего Востока, но и для всей нашей страны. Именно через Владивостокский порт в Россию попадает огромное количество товаров из Японии и других сопредельных стран. Помимо этого, он является культурным центром с богатой историей и множеством достопримечательностей", - добавил космонавт.

За два дня пост оценили почти шесть тысяч человек. В комментариях кто-то удивляется, что из космоса видно расположенные на острове Русский кампус Дальневосточного федерального университета и океанариум, кто-то ищет свой дом, а кто-то благодарит за фото и приглашают тех, кто еще здесь не был, в гости.

К слову, 24 ноября Олег Артемьев разметил в блоге фото зимнего Байкала.