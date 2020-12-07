На Чукотке построят новую ТЭС и подстанцию

На Чукотке у мыса Наглёйнын - Песчатка будет построена новая ТЭС и подстанция мощностью 220 кВ. Такое решение принято по итогам совещания вице-премьера, полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и вице-премьера Александр Новак по вопросам энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Всего было проработано одиннадцать вариантов энергоснабжения Баимского ГОКа с заявленной мощностью - 251 МВт. Госкорпорацией "Росатом" предложена схема электрификации Баимской рудной зоны посредством применения около мыса Наглёйнын четырех модернизированных плавучих энергоблоков с реакторной установкой РИТМ-200 (МПЭБ) и резервного МПЭБ для обеспечения циклической замены на время перегрузки и ремонта. Была отмечена возможность применения резервного МПЭБ в качестве источника замещающей мощности для ПЭБ "Академик Ломоносов" на период его средних и капитальных ремонт.

"Мы только начали строить атомные блоки. Предложения по установке плавучих блоков "Росатомом" сделаны ряду зарубежных государств. Понятно, что одного блока, чтобы мы продавали такие модули, недостаточно. А их дальнейшее тиражирование создает возможность для России открыть еще одну рыночную нишу, на которой пока еще никого нет", - заметил Юрий Трутнев.

Строительство Баимского ГОК ведется для разработки одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений. Его планируется завершить к 2026 году, а в 2028 году ГОК должен выйти на проектную мощность.