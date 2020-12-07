На Сахалине "разморозят" стройку аэровокзального комплекса

Новый трехэтажный аэровокзал в Южно-Сахалинске начали возводить в 2017 году, выделив из областного бюджета 6,7 млрд. рублей.

Причина уважительная: существующее здание не отвечало требованиям строительных норм и правил по сейсмичности и не подлежало реконструкции. Вскоре выяснилось, что проектная документация нуждается в серьезной доработке. К тому же подрядчик нарушил условия проекта и вместо российских стальных конструкций закупил металл за рубежом. Стоимость увеличилась практически на 40%. В результате вместо сдачи объекта 1 ноября 2020 года его поставили на консервацию.

С этой ситуацией в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область ознакомились заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Полпред президента предложил для достройки привлечь частного инвестора. "Тогда можно надеяться на то, что объект будет достроен, и для этого не нужно больше тратить бюджетные деньги. А что касается невыполнения сроков работ и увеличения стоимости, то этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Теперь правительством Сахалинской области принято решение о приватизации 100 % акций АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" в целях привлечения средств частного инвестора. При определении источников финансирования аэровокзальный комплекс можно будет достроить за полтора года.