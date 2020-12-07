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07.12.2020 07:44

"Трезвый" закон помог увеличить продолжительность жизни якутян

Текст: Владимир Таюрский
Регионы страны могут перенять опыт Якутии, в 188 населенных пунктах которой законодательно закреплен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Об этом в ходе слушаний о состоянии законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении ее потребления, прошедших в парламенте Якутии, сказала представитель федерального проекта "Общее дело" Елена Колесникова.

Благодаря введению ограничений на продажу алкоголя, за последние годы в Якутии увеличилась продолжительность жизни мужчин, особенно в сельской местности и в Арктической зоне.

- С 2010 года, когда указом главы республики были введены первые временные ограничения, продолжительность жизни в регионе начала расти. Этот феномен рассматривают все федеральные структуры. А самое большое количество ограничений пришлось на 2016 - 2017 годы. Именно в этот период произошел резкий рост продолжительности жизни мужчин в селах - на два года. Многие регионы заинтересованы в том, чтобы опыт Якутии транслировался с готовыми алгоритмами на их территории. Надо продолжить эту практику, - считает Колесникова.

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Председатель постоянного комитета Госсобрания республики по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров уточнил, что в целом за восемь лет продолжительность жизни в регионе выросла на шесть лет, сохраняется естественный прирост населения, снижается младенческая смертность.

Кроме того, по данным регионального министерства по делам молодежи и социальной коммуникации, за последние три года в республике на 6,2 процента снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Оценивая первые результаты антиалкогольной политики, депутаты подошли к вопросу всесторонне. Они считают, что надо вырабатывать меры поддержки предпринимателей, интересы которых пострадали при вводе ограничений в селах. Кроме того, региональные парламентарии не исключают лишения статуса "зоны трезвости" тех поселков, где алкоголь не продают, но люди от этого не перестали пить.

Их поддержал первый заместитель министра здравоохранения республики Алексей Яковлев. Комментируя недавний случай с массовым отравлением антисептиком в селе Томтор Таттинского улуса, в котором антиалкогольный закон был принят в 2017 году, он отметил, что нужен комплексный аудит "трезвых" сел.

- Там, где выявятся нелегальные продажи алкогольной продукции, необходимо снимать статус, чтобы ограничить продажу контрафакта, - считает он.

При этом Алексей Яковлев отметил, что в целом антиалкогольная политика дает большой положительный эффект. Если раньше среднегодовое потребление спиртного в регионе составляло семь литров на душу населения, то по итогам девяти месяцев текущего года показатель составил 4,6 литра. А число отравлений алкоголем снизилось на 13 процентов.

Председатель комитета по делам семьи и детства Алена Атласова предложила провести комплексный анализ показателей населенных пунктов, где был принят закон "О трезвости". Ведь мало ввести запрет на торговлю спиртным. Надо помогать людям устраивать свою жизнь без алкоголя. По мнению Алены Атласовой, надо посмотреть, какие преференции, бюджетные дотации, какую поддержку получили эти села в течение нескольких лет.

Подводя итоги обсуждения, председатель постоянного комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев сообщил, что на основе прозвучавших предложений будут разработаны рекомендации парламентских слушаний.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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