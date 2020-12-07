В Хабаровском крае амурская тигрица погибла в ДТП

Автомобиль насмерть сбил амурскую тигрицу на трассе в Хабаровском крае. Трагедия произошла в ночь на субботу в Нанайском районе. Водитель в темноте не успел вовремя заметить лежащую на дороге полосатую кошку.

- В результате столкновения хищница получила серьезнейшие травмы - удар пришелся прямо в голову, и шансов выжить у нее не было, - приводятся на сайте Центра "Амурский тигр" слова гендиректора Сергея Арамилева.

Автолюбитель сам вызвал ГИБДД на место происшествия. Туда же прибыли сотрудники Службы охотничьего надзора края и специалисты Центра. Зверь лежал на обочине, в нескольких метрах от машины. Он был упитанным, в хорошей физической форме.

- Безусловно, это большая трагедия, ведь погибло животное в полном расцвете сил, причем самка, что трагично вдвойне, - отметил Арамилев.

Тело зверя направят на экспертизу в Приморье.

Как пояснил РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Хабаровского края Юрий Колпак, тигрица вышла на дорогу и, услышав машину, прижалась к асфальту, как будто спрятавшись. Это типичное поведение кошачьих.

Кстати, именно этe хищницу на прошлой неделе заметили у кафе на трассе Хабаровск-Комсомольск. Ее привлекли бездомные собаки, которых в свою очередь приманили к заведению общепита бытовые отходы.