В Приморье 23 года колонии получил насильник малолетней

В Приморье суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица" и пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ "Изнасилование".

Как сообщает официальный сайт СК РФ по Приморскому краю, суд счет достаточными собранные следствием доказательства.

24 октября 2019 года мужчина увидел возле дома по улице Фрунзе в городе Артеме малолетнюю девочку. Он пошел за ней, в подходящий момент ударил по голове, затащил за гаражи, где кого не было, и совершил насильственные действия. Преступника задержали и удерживали его до приезда полиции местные жители.

Суд назначил насильнику наказание в виде 22 лет 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.