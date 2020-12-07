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07.12.2020 11:24
Рубрика: Происшествия

В Приморье 23 года колонии получил насильник малолетней

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица" и пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ "Изнасилование".

Как сообщает официальный сайт СК РФ по Приморскому краю, суд счет достаточными собранные следствием доказательства.

В Иванове задержан подозреваемый в насилии над девочкой

24 октября 2019 года мужчина увидел возле дома по улице Фрунзе в городе Артеме малолетнюю девочку. Он пошел за ней, в подходящий момент ударил по голове, затащил за гаражи, где кого не было, и совершил насильственные действия. Преступника задержали и удерживали его до приезда полиции местные жители.

Суд назначил насильнику наказание в виде 22 лет 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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