Ульяновским предпринимателям помогут продвигать товар

Соглашение об участии региональных производителей в проекте "Сделано в России" подписано на форуме "Деловой климат в России-2020", который проходил в Ульяновске 3-4 декабря.

Свои подписи под документом поставили ульяновский губернатор Сергей Морозов, председатель правления, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и генеральный директор ООО "Национальный бренд" Михаил Садченков.

Соглашение предусматривает рекламное, брендинговое и информационное продвижения производственного и экспортного потенциала ульяновских производителей в рамках проекта Национальный бренд "Сделано в России".

Проект "Made in Russia" - это система популяризации и развития торговых марок компаний, экспортеров, экспертов, товаров и услуг в России и за рубежом.

"Мы понимаем, что живем в новой реальности, условия которой диктует пандемия. Ни у кого не остается сомнений и в том, что нам необходимо адаптироваться к новым условиям, разрабатывать для бизнеса меры поддержки, которые помогли бы им развиваться. Сегодня меняется все, включая форматы работы и каналы продаж, поэтому наша задача - помочь бизнесу максимально быстро переключиться. Одно из важных направлений - это именно вопрос продвижения. Подписанное соглашение поможет ульяновским производителям повышать узнаваемость собственных брендов. Это положительно скажется на развитии предприятий и создании новых рабочих мест в регионе. В свою очередь, мы запустили уже пять пакетов мер поддержки бизнеса, куда вошли и мораторий на проверки, и компенсация части затрат на ЖКХ, и налоговые преференции. Кроме того, мы приняли решение о формировании инфраструктуры цифровой торговли в виде офиса цифровой коммерции. Мы предложили принципиально новый для страны набор инструментов поддержки товаропроизводителей, реализующих себя онлайн. E-commerce получил положительную оценку от ведущих российских интернет-ритейлеров" - заявил глава региона.

В регионе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" активно ведется работа по продвижению региональных производителей и бренда "Сделано в Ульяновской области" как внутри страны, так и за ее пределами. На регулярной основе проводятся закупочные сессии с торговыми сетями, при региональной поддержке ульяновские предприниматели участвуют во всероссийских и международных выставках, организуются бизнес-миссии, уже три года успешно работает торговый дом "Сделано в Ульяновской области", задача которого помогать товаропроизводителям в вопросах продвижения товара. С каждым годом все масштабнее становится и одноименный форум-выставка, участие в котором принимают ежегодно более двух тысяч предпринимателей и жителей региона, для контактов доступны ведущие крупные компании, торговые сети, заказчики и дистрибьюторы, в том числе из-за рубежа.

"Пандемия в первую очередь отражается на торговле и вопросах продвижения. Покупатель сегодня отдает предпочтение безопасной электронной торговле. Меняются и форматы продвижения товара, приходят новые решения и с ними новые возможности. Сегодня все наши бизнес-миссии, переговоры и выставки проходят в онлайн, рождаются и новые меры поддержки, такие как компенсация затрат при выходе на маркетплейс. А участие в проекте "Сделано в России" даст дополнительные возможности предпринимателям увеличить продажи и развить свой бизнес", - прокомментировал председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

"Активно развивая деятельность на основе опыта и постоянных исследований перспективных направлений, Фонд Росконгресс стремится к созданию, поддержке и продвижению проектов нового формата. Мы создаем продукты, способные быть в тренде и гармонично сочетать, дополнять и развивать традиционную конгрессно-выставочную деятельность. Проект "Сделано в России" - это мощный канал для продвижения бизнеса на внешних рынках. Мы считаем важным и необходимым, чтобы информация о российском бизнесе, экспорте, культуре и их представителях была доступна в виде качественного сервиса, на языках наших ключевых и потенциальных партнеров, обеспечены оперативные ответы на запросы, качественные и постоянно доступные презентации товаров и услуг. Все это главные составляющие бренда "Сделано в России", основой которого должно стать удобство для наших зарубежных партнеров. Уверен, что с поддержкой на региональном уровне, этот проект привлечет еще большее количество качественных производителей, которые работают на территории нашей большой страны", - подвел итог председатель правления, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.