В Башкирии осудили экс-руководителей лагеря, где погиб подросток

В Бирске суд огласил приговор бывшим руководителям детской базы отдыха "Чайка", где в июне 2019 года погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Несчастный случай произошел в июне 2019 года, когда трое восьмиклассников без контроля взрослых обустраивали волейбольную площадку. Один из мальчиков вытащил удерживающий флагшток стержень, после этого изготовленная кустарным способом металлическая мачта упала на другого подростка, который скончался на месте происшествия.

В ходе судебного рассмотрения дела директор лагеря сказал, что не несет ответственность за случившееся, так как погибший мальчик не состоял в трудовых отношениях с учреждением. Бирский межрайонный суд установил, что подростки работали в лагере неофициально. Объявления о приеме несовершеннолетних для выполнения работ по благоустройству территории лагеря размещались в социальной сети, однако трудовых договоров с ребятами не оформляли и с правилами охраны труда не знакомили. Прокуратура добилась в суде установления факта трудоустройства и взыскал в интересах несовершеннолетних заработную плату за отработанный период.

В итоге суд признал виновным 48-летнего руководителя детского лагеря в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека, а его 40-летнего заместителя в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Экс-директору лагеря назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать определенные должности три года, а его заместителю - в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать определенные должности два года. Также суд частично удовлетворил гражданский иск о взыскании морального вреда в пользу матери погибшего в размере одного миллиона рублей с каждого.

Подсудимые вину в совершении преступлений не признали, уточнили в прокуратуре республики.