В Чувашии 31 декабря объявили выходным днем

31 декабря в Чувашии в этом году станет выходным днем. Об этом глава республики Олег Николаев сообщил в своем Instagram.

На прошлой неделе он запустил онлайн-голосование по этому вопросу. В первый же день на него откликнулось более 40 тысяч человек. Причем 90 процентов из проголосовавших высказались за то, чтобы объявить этот день праздничным и нерабочим.

Николаев рассказал, что этот вопрос уже обсудили в правительстве и приняли решение согласиться с мнением жителей Чувашии. Указ об объявлении 31 декабря будет подписан сегодня, добавил глава региона.