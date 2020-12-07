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07.12.2020 20:49
Рубрика: Происшествия

В Дзержинске эвакуировали жителей высотки из-за пожара

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Дзержинске из-за пожара в 25-этажном жилом доме пришлось эвакуировать жителей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото: pixabay
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Сообщение о пожаре в доме на улице Циолковского поступило в 19:30. Как выяснилось, загорелась квартира на 16 этаже. Спасатели эвакуировали 115 человек, из них 25 детей. В ведомстве сообщили, что на место прибыли пассажирские автобусы для обогрева и перевозки людей во временный фонд. По предварительной информации, их разместят в школе №37.

Площадь пожара пока неизвестна. На месте работает 48 человек и 12 единиц техники. Пожару присвоен ранг №2. Информация по пострадавшим уточняется.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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