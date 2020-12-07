В Дзержинске эвакуировали жителей высотки из-за пожара

В Дзержинске из-за пожара в 25-этажном жилом доме пришлось эвакуировать жителей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в доме на улице Циолковского поступило в 19:30. Как выяснилось, загорелась квартира на 16 этаже. Спасатели эвакуировали 115 человек, из них 25 детей. В ведомстве сообщили, что на место прибыли пассажирские автобусы для обогрева и перевозки людей во временный фонд. По предварительной информации, их разместят в школе №37.

Площадь пожара пока неизвестна. На месте работает 48 человек и 12 единиц техники. Пожару присвоен ранг №2. Информация по пострадавшим уточняется.