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07.12.2020 08:50
Рубрика: Происшествия

В Пермском крае на ходу загорелся автобус с призывниками

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском крае прокуратура проведет проверку происшествия с автобусом на трассе Оса - Юго-Камский.

Фото: vk.com/cp_perm
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Как пояснили в региональном ведомстве, в настоящее время удалось установить, что пассажирский автобус, который перевозил призывников, загорелся во время движения. Всех пассажиров удалось экстренно эвакуировать, пострадавших нет.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям компании-перевозчика в части безопасности движения, а также прохождения предрейсового осмотра транспортных средств, используемых для перевозки людей.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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