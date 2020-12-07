В Пермском крае на ходу загорелся автобус с призывниками

В Пермском крае прокуратура проведет проверку происшествия с автобусом на трассе Оса - Юго-Камский.

Как пояснили в региональном ведомстве, в настоящее время удалось установить, что пассажирский автобус, который перевозил призывников, загорелся во время движения. Всех пассажиров удалось экстренно эвакуировать, пострадавших нет.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям компании-перевозчика в части безопасности движения, а также прохождения предрейсового осмотра транспортных средств, используемых для перевозки людей.