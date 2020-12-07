В пять регионов поставят еще 180 машин "скорой помощи"

Правительство продолжает закупать санитарный транспорт для отдельных регионов.

"Более 180 автомобилей скорой медицинской помощи будет дополнительно приобретено для Кировской, Псковской, Тульской областей, Чувашии и Краснодарского края", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Министерству промышленности и торговли поручено произвести поставки машин субъектам Федерации до конца года.