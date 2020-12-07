В преддверии Нового года в Саранске впервые откроется резиденция мордовского Деда Мороза. Якшам Атя - так звучит имя этого сказочного персонажа на языках мокша и эрзя - будет принимать маленьких гостей в Мордовском государственном национальном театре РМ.

Как стало известно "РГ", детей ждет увлекательное интерактивное действо. Кроме самого Якшам Атя, его участниками станут Снегурочка (Ловонь стирнясь), символ Саранска - Лиса (Келазсь) и символ наступающего года по восточному календарю Бык (Ведражзсь).

- В программе - театрализованное представление на 40 минут, различные викторины и, конечно, традиционное чтение стихов с вручением подарков, - рассказала директор театра Светлана Дорогайкина. - Общаться с детьми Якшам Атя будет на русском языке, вплетая туда наиболее общеупотребительные мордовские слова. Вообще национальный колорит будет присутствовать во всем - костюмах персонажей, украшении зала, оформлении фотозоны.

Первое представление состоится 19 декабря. В театре заверили, что организовано оно будет с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Юные зрители смогут посетить его по предварительной записи группами до 10 человек. Число мест для родителей также ограничено - из-за необходимости соблюдения социальной дистанции.

Кстати

Посетить резиденцию мордовского Деда Мороза можно будет с 19 по 31 декабря уходящего года, а также с 3 по 6 января 2021 года.