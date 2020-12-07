В Татарстане завели дело об организации финансовой пирамиды

В Татарстане возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В ходе проверки выяснилось, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляющие компанию в Татарстане и других регионах страны, занимались привлечением денег от граждан. Они обещали клиентам доход в 25 процентов годовых за счет инвестиций в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки.

Однако лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера у компании не было, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрировалась.

В результате злоумышленникам удалось привлечь около 80 миллионов рублей. Эти средства распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

Сейчас собранные материалы направлены в Главное следственное управление МВД по РТ для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников компании.