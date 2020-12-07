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07.12.2020 12:21
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии автобус насмерть сбил пенсионерку

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: Первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии Фото: Первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
Фото: Первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии городской автобус № 7 в Воткинске сбил 79-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по республике.

В Сочи пенсионер на внедорожнике сбил четырех женщин

ДТП произошло сегодня около 07.50 напротив дома № 39 по улице Пролетарской. На женщину наехал 71-летний водитель автобуса "ПАЗ". Пострадавшая от полученных травм скончалась.

По предварительным данным, пенсионерка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, хотя он был поблизости, и перед близко идущим автобусом. По факту происшествия проводится расследование.

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