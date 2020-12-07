В Удмуртии автобус насмерть сбил пенсионерку

Фото: Первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии городской автобус № 7 в Воткинске сбил 79-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло сегодня около 07.50 напротив дома № 39 по улице Пролетарской. На женщину наехал 71-летний водитель автобуса "ПАЗ". Пострадавшая от полученных травм скончалась.

По предварительным данным, пенсионерка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, хотя он был поблизости, и перед близко идущим автобусом. По факту происшествия проводится расследование.