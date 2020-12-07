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07.12.2020 18:47
Рубрика: Власть

В Ульяновске поддержат растущий бизнес

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Особо растущему бизнесу нужна дополнительная поддержка. На XII бизнес-форуме "Деловой климат в России", проходившем в Ульяновске 3 и 4 декабря, проанализировали принятые в 2020 меры поддержки бизнеса и откорректировали подходы к ним.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

Ежегодный бизнес-форум "Деловой климат в России" прошел в смешанном очно-виртуальном формате. На пленарном заседании рассмотрели вопрос продолжения финансовой поддержки бизнеса - выделения льгот и субсидий. Благодаря оказанной помощи бизнес региона продолжает успешно развиваться. Большая пленарная сессия прошла под названием "COVID-шторм и бизнес-иммунитет".

Фото: Правительство Ульяновской области
Ульяновским предпринимателям помогут продвигать товар

- Если в первую волну мы рассчитывали наши меры поддержки на полгода, то теперь эксперты утверждают, что пандемия продлится еще несколько лет. Перед нами стоит серьезная задача - адаптирования существующих и введения новых мер поддержки. Пятый пакет мер, который принимается в Ульяновской области, затрагивает весь 2021 год. Он касается и налоговых льгот, связанных с отменой ЕНВД и обязанностью перехода на другие системы налогообложения, - сообщил председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

Он также напомнил, что недавно был принят стратегический закон Ульяновской области, благодаря которому удалось снизить ставки по тем видам деятельности, которые были на "вмененке", в несколько раз: до одного и четырёх процентов по системе "доходы минус расходы". Очень важно, по его словам, посмотреть на весь комплекс проблем, который сформулировал бизнес, и на федеральном уровне. На пленарном заседании были сформулированы предложения в этой сфере совместно с представителями Госдумы, Совета Федерации, ведущих институтов развития. В Ульяновской области только по антикризисным программам бизнес получил поддержку по линии микрозаймов на сумму в 277 млн рублей. Получено кредитов и займов на 1,285 млн рублей.

Фото: PR-служба фонда "Ульяновск - культурная столица"
В Ульяновске прошел VI Молодежный саммит БРИКС

По словам ульяновского губернатора Сергея Морозова, сейчас нужно научиться "жить в мире с этим самым ковидом".

- Нам нужно достаточно серьезно проанализировать ситуацию. Нельзя говорить о том, что якобы весь бизнес пострадал. Я могу это привести на достаточно большом количестве примеров. Не весь же туризм лег! Многие, например, впервые увидели Россию, наши регионы, наши достопримечательности. И мы видим, что целый ряд туристических компаний - наоборот заработали и достаточно хорошо стоят на ногах. Мы обратили внимание на то, что целые сферы, связанные со стройкой, ремонтом, мебелью, интерьером сегодня работают на территории всей нашей страны ну просто с великолепной загрузкой. Рост в некоторых направлениях составляет 40-50%, - сообщил губернатор.

По словам главы региона, сегодня необходимо продумать и предложить такие механизмы, которые делали бы ведение бизнеса выгодным и в условиях коронакризиса. Меры поддержки теперь должны быть направлены на поддержку не столько пострадавших, сколько особо растущих. В частности для того, чтобы прочно закрепить наше лидерство на мировых рынках.

Фото: Правительство Ульяновской области
В Ульяновской области приняли бюджет на 2021 год

Новые меры поддержки были озвучены уже в понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона. В числе таковых - рассрочки платежей по УСН и налогу на имущество и на землю для обрабатывающих производств (не подпадающих под федеральный перечень); отмена арендных платежей за государственное муниципальное имущество на три месяца; льготы по ЕНВД; выделение средств резервного фонда на оперативное погашение текущей и сформировавшейся задолженности бизнесу; выделение 200 млн рублей из резервного фонда губернатора на займы бизнесу под 1-3% на оперативные нужды (для неподпадающих под федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей); льготы (50-100%) по налогу на имущество для торговых и офисных центров, предоставляющих арендные каникулы и скидки для своих арендаторов.

"Меры поддержки, а также осуществление деятельности будут распространятся на предприятия, выполнившие требования по эпидбезопасности", - уточнил по этому поводу Руслан Гайнетдинов.

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