"Внучка целительницы Нины" выманила 366 тысяч у жительницы Марий Эл

Сотрудники уголовного розыска Йошкар-Олы задержали лжецелительницу, которая представлялась внучкой слепой ясновидящей бабы Нины - героини одного из популярных российских сериалов. Одной из обманутых подозреваемой оказалась жительница Марий Эл.

Как сообщили в МВД по республике, 42-летняя потерпевшая разместила в соцсети просьбу о помощи в поиске магов и экстрасенсов для решения семейных проблем. На публикацию откликнулась злоумышленница, написавшая в сообщении, что является внучкой ясновидящей.

- Незнакомка предложила помощь своей "бабушки". За плату "целительница" обещала снять порчу с ребенка жительницы Йошкар-Олы. В результате потерпевшая в течение некоторого времени переводила ей деньги за проведение различных обрядов. Когда общая сумма переводов составила 366 тысяч рублей, она рассказала об этом своему мужу. После беседы с ним гражданка поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию, - пояснили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили местонахождение предполагаемой мошенницы. Ею оказалась 26-летняя жительница Тамбовской области, там она и была задержана оперативниками.

Женщина призналась в содеянном и полностью возместила ущерб потерпевшей.

В настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские устанавливают причастность фигурантки к аналогичным преступлениям в других регионах страны.