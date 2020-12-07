"Внучка целительницы Нины" выманила 366 тысяч у жительницы Марий Эл

Новости

Сериал с Николь Кидман "Отыграть назад" обошел "Игру престолов" 15:20
Расходы на лечение пациентов с коронавирусом превысили 143,5 млрд рублей 15:20
Британские зимы могут навсегда остаться без снега 15:15
Мурашко: На вакцины от COVID-19 зарегистрирована предельная отпускная цена 15:15
Каждый пятый москвич страдает от аллергии на кошек 15:06
В Ярославле скончался 100-летний участник войны Сергей Рогожников 15:05
Половина россиян сделала прививку от гриппа 15:04
Мурашко рассказал о резерве коек для пациентов с COVID-19 15:02
Попова: Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной 15:02
Актеры из "Властелина колец" и "Хоббита" хотят купить дом Толкина 15:02
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной 14:56
Названы регионы, жители которых чаще всего покупают квартиры в Москве 14:54
Воробьев: Вакцинация от COVID будет добровольной 14:51
В Кремле уточнили обязанности Чубайса 14:40
Собянин: Около 2 тысяч человек привились от COVID-19 за выходные 14:40
В пять регионов поставят еще 180 машин "скорой помощи" 14:32
Юрий Лоза стал жертвой мошенников 14:32
Синоптики пообещали москвичам солнечные дни 14:31
Мишустин утвердил для госкомпаний минимальную долю закупок российских товаров 14:27
В Венеции установили оригинальную елку из светящихся экранов 14:26
Почти три миллиона россиян написали экодиктант 14:26
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем 14:23
В Госдуме рассчитывают на продление ДСНВ при Байдене 14:20
Белорусский студент вошел в число лучших молодых ученых СНГ 14:19
Французское наследство эрмитажных котов может пойти на ремонт 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 14:58
Рубрика: Происшествия

"Внучка целительницы Нины" выманила 366 тысяч у жительницы Марий Эл

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники уголовного розыска Йошкар-Олы задержали лжецелительницу, которая представлялась внучкой слепой ясновидящей бабы Нины - героини одного из популярных российских сериалов. Одной из обманутых подозреваемой оказалась жительница Марий Эл.

Фото: iStock
На Кубани ясновидящая "сняла порчу" с двух женщин за 4,5 млн рублей

Как сообщили в МВД по республике, 42-летняя потерпевшая разместила в соцсети просьбу о помощи в поиске магов и экстрасенсов для решения семейных проблем. На публикацию откликнулась злоумышленница, написавшая в сообщении, что является внучкой ясновидящей.

- Незнакомка предложила помощь своей "бабушки". За плату "целительница" обещала снять порчу с ребенка жительницы Йошкар-Олы. В результате потерпевшая в течение некоторого времени переводила ей деньги за проведение различных обрядов. Когда общая сумма переводов составила 366 тысяч рублей, она рассказала об этом своему мужу. После беседы с ним гражданка поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию, - пояснили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили местонахождение предполагаемой мошенницы. Ею оказалась 26-летняя жительница Тамбовской области, там она и была задержана оперативниками.

Женщина призналась в содеянном и полностью возместила ущерб потерпевшей.

В настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские устанавливают причастность фигурантки к аналогичным преступлениям в других регионах страны.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Йошкар-Ола

Главное сегодня

В Кремле заявили о надежде на освобождение журналистов НТВ в Турции
Онлайн-запись на вакцинацию от COVID в Подмосковье начнется с 15 декабря
Мишустин: Еще 2 тысячи школ получат субсидии на горячее питание
Российский трубоукладчик пришел к месту достройки "Северного потока-2"
Украинский футболист получил 12 лет за шпионаж против России
ВС признал право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок
Видео
Видео
Любитель бега чудом увернулся от летящей на него машины