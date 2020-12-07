Жителя Чувашии задержали за попытку зарубить сестру

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, который пытался зарубить собственную сестру.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, вечером 5 декабря житель деревни Старое Ахпердино Батыревского района из-за личной неприязни решил убить свою 65-летнюю сестру. Он несколько раз ударил ее топором по голове, однако женщине удалось выбежать из дома и попросить о помощи. Сейчас потерпевшая находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Подозреваемый в покушении на убийство задержан и по решению суда заключен под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.