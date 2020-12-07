ФСБ раскрыла ячейку террористов в Красноярском крае

Сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", сообщила пресс-служба ведомства.

- Проникнувшись идеями радикального ислама, один из участников группировки намеревался убыть заграницу для участия в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками УФСБ в международном аэропорту Красноярска имени Д.А. Хворостовcкого при регистрации на рейс, а остальные члены организации по месту их проживания, - рассказали в УФСБ по краю.

Участниками задержанной группы были выходцы одной из среднеазиатских стран. Также выяснилось, что основной задачей ячейки был поиск финансирования для ведения террористической деятельности.

В отношении задержанных участников группировки возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ: "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "содействие террористической деятельности".